Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Motorrad fährt auf VW Passat - Biker leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Zebrastreifen vor dem Villinger Bahnhof ist am Donnerstag ein Motorradfahrer gestürzt. Dabei hat er sich leicht verletzt.

Gegen 17.20 Uhr musste der Fahrer eines VW Passat - in Richtung Schwenninger Straße unterwegs - am Zebrastreifen vor dem Bahnhof wegen eines Fußgängers anhalten. Ihm folgte ein Motorrad mit geringem Abstand. Das hatte zur Folge, dass der Motorradfahrer auf das anhaltenden Auto nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und auffuhr. Bei der Kolision stürzte der 63-jährige Biker und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. An dem VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

