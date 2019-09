Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Einbruch in Wohn- und Firmengebäude

Deißlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 13.9.19, und Sonntag, 15.9.19, in ein Wohn- und Firmengebäude in der Bahnhofstraße eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt in das Gebäude und durchstöberten im ersten Stockwerk mehrere Büros und stemmten einen Schrank auf. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde aus den Büros nichts entwendet. Anschließend gelangten die Ganoven über das Treppenhaus in das Dachgeschoß und hebelten die Tür zur Wohnung des Firmeninhabers auf. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher zwei Armbanduhren im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

