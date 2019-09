Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) 67-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 67-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, im Gewann Banhölzer zugezogen. Der 67-Jährige fällte in seinem Privatwald einen abgestorbenen Baum, der sich in der Folge in anderen Bäumen verkeilte. Beim Versuch die hängende Kiefer zu Boden zu bringen, brach der Stamm des dürren Baumes ab. Die Spitze der Kiefer schnellte anschließend nach hinten und traf den 67-Jährigen am Kopf. Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste der Mann in die Klinik eingeliefert werden. Zur Bergung des Verletzten waren die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern ob Rottweil zusammen mit den Teilwehren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 25 Mann angerückt.

