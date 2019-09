Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 40-jähriger Mann verpasst 57-jährigen Frau wuchtigen Faustschlag ins Gesicht

Rottweil (ots)

Ein 40-jähriger Mann hat am Donnerstag, gegen 11.10 Uhr, in einer Bäckerei einer Frau einen Faustschlag verpasst. Die 57-jährige Frau war in der Bäckerei in der Hauptstraße beim Einkaufen. Die Frau wies den 40-Jährigen darauf hin, dass die Backwaren nur mit Handschuhen oder der bereitgelegten Zange aus der Auslage entnommen werden dürfen. Unvermittelt schlug der Gemaßregelte seine Faust ins Gesicht der Frau und schrie lauthals herum. Ein anderer 25-jähriger Kunde konnte das Opfer vor weiteren Schlägen bewahren und hielt den 40-Jährigen fest. Das Opfer musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert werden. Der Tatverdächtige wurde auf Grund seines geistigen und körperlichen Gesamtzustandes in eine Spezialklinik eingewiesen.

