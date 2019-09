Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Einbruch in Firmengebäude

Schramberg-Sulgen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, in ein Firmengebäude in der Carl-Haas-Straße eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich über eine Notausgangstür den Zutritt in das Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

