POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht beim Lauferbrunnen - 3000 Euro Schaden

Freudenstadt (ots)

Bei einem Parkmanöver ist am Donnerstag, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz beim Lauferbrunnen ein unbekannter Autofahrer gegen einen Renault Twingo gestoßen. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

