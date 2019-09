Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Haigerloch (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Ende der Auffahrt von der L390 zur B463 nördlich von Gruol ist am Donnerstagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die 26-Jährige stand gegen 7.25 Uhr an der Einmündung der Auffahrt in die Bundesstraße. Von hinten kam ein Audi, dessen Fahrerin den vor ihr stehenden BMW zu spät erkannte. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden, der Audi fuhr dem BMW ins Heck. Bei dem Unfall verletzte sich die BMW-Fahrerin leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell