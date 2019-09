Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Abbieger fährt gegen Straßenlaterne

A.-Ebingen (ots)

In der Nacht zum Freitag ist ein VW-Fahrer beim Abbiegen von der Straße Am Waldheim in die Lessingstraße gegen einen Lichtmasten gefahren.

Der 57-Jährige kam gegen 00.15 Uhr aus Richtung Sportgelände. An der Einmündung bog er nach links in die Lessingstraße ab. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine Straßenlaterne bremste den VW ziemlich unsanft. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

