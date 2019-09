Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) BMW bremst Notarztwagen aus - Notarzt und Unfallverursacher verletzt

Balingen (ots)

Auf der B27 hat ein BMW-Fahrer am späten Donnerstagnachmittag einen mit Sondersignal fahrenden Notarztwagen mit einem verkehrswidrigen Wendemanöver förmlich ausgebremst. Bei dem Unfall wurden er und der Notarzt verletzt.

Gegen 17.40 Uhr bewegte sich eine Fahrzeugkolonne auf der B27, Höhe Abfahrt Balingen Süd, stockend in Richtung Rottweil. Von hinten nährte sich in selber Richtung ein Notarztwagen mit Sondersignal. Während alle anderen Kolonnenfahrer nach rechts auswichen, um dem Notarzt Platz zu machen, setzte ein BMW-Fahrer völlig unvorhersehbar zu einem Wendemanöver an. Der 21-Jährige zog seinen BMW auf Höhe der Sparkassen-Arena nach links, um am Ende Mittelschutzplanke über die Sperrfläche auf die Gegenspur zu wechseln. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des Notarztwagens einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden der Notarzt und der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und deswegen ein Fall für den Abschlepper. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 14.000 Euro. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge hatte der 21-Jährige Unfallverursacher die Abfahrt nach Albstadt verpasst und wollte deswegen zurück. Sein waghalsiges Wendemanöver kostete ihn den Führerschein. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung wird folgen.

