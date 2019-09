Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Gefährliches Überholen - Gegenverkehr landet im Straßengraben

Dotternhausen (ots)

Wegen eines gefährlichen Überholers auf der Landstraße zwischen Dotternhausen und Weilstetten ist am Donnerstag ein entgegen kommender VW im Straßengraben gelandet. Es entstand Sachschaden.

Gegen 17.50 Uhr fuhr ein BMW auf der L442 in Richtung Weilstetten. In einer lang gezogenen Linkskurve überholte dessen 23-jähriger Fahrer einen Silozug. Während des Überholmanövers kam aus der sich anschließenden Rechtskurve ein VW entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der VW-Fahrer bis in den Straßengraben ausweichen. Dabei wurde sein Auto beschädigt. Der Überholer hielt wenig später an und kam zur Unfallstelle zurück. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07433 264 0.

