POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Tuttlingen - 28-jähriger Drogendealer festgenommen

Denkingen (ots)

28-jähriger Drogendealer in Denkingen festgenommen - der Mann befindet sich mittlerweile in Haft.

Am Freitag ist ein 28-jähriger Mann durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg in seiner Wohnung in Denkingen festgenommen worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden Amphetamin, Ecstasy, Pilze, Haschisch sowie Marihuana sichergestellt. Zudem wurden verschiedene illegale und erlaubte Waffen beschlagnahmt.

Der 28-Jährige wird beschuldigt, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben und verbotene Waffen besessen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil sowie der Staatsanwaltschaft Stuttgart dauern noch an.

