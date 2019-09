Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 80-Jähriger nach Sturz mit einem Pedelec nachträglich verstorben

VS-Villingen (ots)

Bereits am Montagabend ist ein 80-Jähriger vor der eigenen Wohnanschrift am "Berliner Platz" ohne Fremdeinwirkung mit einem Pedelec gestürzt und hat sich hierbei eine Nasenbeinfraktur zugezogen. Nach einer ärztlichen Versorgung der gebrochenen Nase und Entlassung nach Hause kam es in der Nacht auf Dienstag nachträglich zu Komplikationen. Wie sich bei einem erneuten Klinikaufenthalt herausstellte, war es infolge des vorangegangenen Sturzes zu einer Hirnblutung gekommen, an deren Folgen der Patient am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in der Klinik verstarb.

