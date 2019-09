Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Eschach) Unfallflucht in der Brünnlestraße - Unbekannter verursacht rund 4000 Euro Schaden an einem Hyundai i30

Blumberg-Eschach (ots)

Rund 4000 Euro Sachschaden an einem abgestellten Hyundai i30 hat ein derzeit noch unbekannter Autofahrer am Mittwoch in der Brünnlestraße verursacht. Der Hyundai parkte im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Vorplatz eines Anwesens an der Brünnlestraße (Kreisstraße 5742) in Eschach, etwa gegenüber der Einmündung Bürglebuckstraße. In dieser Zeit muss ein Unbekannter gegen das Heck des geparkten Hyundais gefahren sein. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Blumberg (07702 41066) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

