Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen-Döggingen) Heftiger Auffahrunfall im Dögginger Tunnel - 92-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bräunlingen-Döggingen (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall, bei welchem sich ein 92-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 31 im Dögginger Tunnel gekommen. Der 92-Jährige war kurz nach 12 Uhr mit einem VW Polo auf der B 31 in Richtung Freiburg unterwegs und fuhr dabei - von Hüfingen kommend - in den Dögginger Tunnel ein. Dort war es aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens zu einem Rückstau gekommen, der offenbar von dem älteren Polo-Fahrer nicht als solcher erkannt wurde. In der Folge fuhr der 92-Jährige ungebremst in das Heck eines im Tunnel zum Stehen gekommenen VW Golfs. Bei dem Unfall zog sich der 92-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

