POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auto in einer Tiefgarage der Enzstraße zweimal hintereinander von Unbekannten zerkratzt

Gleich zweimal hintereinander ist in einer Tiefgarage der Enzstraße ein dort abgestellter schwarzer Hyundai i20 von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Vor einem Monat, in der Nacht von Samstag, 17.08., auf Sonntag, 18.08., machte sich ein Unbekannter in der schräg gegenüber der Abzweigung Schauinslandweg gelegenen Tiefgarage mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite des Hyundais zu schaffen und richtete einen Lackschaden in Höhe von knapp 1000 Euro an. In der Nacht von Montag, 09.09. auf Dienstag, 10.09., zerkratzte ein Unbekannter in der Tiefgarage die Motorhaube des gleichen Wagens. Nachdem die Fahrzeugbesitzerin des Hyundais die beiden Sachbeschädigungen nun zur Anzeige gebracht hat, bittet die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) um sachdienliche Hinweise.

