Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Allmendshofen) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Donaueschingen-Allmendshofen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr, am Ortsende von Allmendshofen auf der Friedrich-Ebert-Straße zwischen einem Motorrad und einem Bauhof-Fahrzeug mit Anhänger passiert ist, hat sich der Biker schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Bauhof-Fahrzeuges bog gegen 12.40 Uhr - vom Bauhof kommend - auf die nach Bräunlingen führende Friedrich-Ebert-Straße ein, ohne auf ein von links aus Richtung Donaueschingen schnell näher kommendes Motorrad zu achten. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Anhänger des Bauhof-Fahrzeugs und der 400er Honda des Motorradfahrers, wobei sich der 35-jährige Biker schwere Beinverletzungen zuzog. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. An der Honda und dem Bauhof-Anhänger entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Um die nicht mehr fahrbereite Honda kümmerte sich ein verständigter Abschleppdienst. Eine vom Motorradfahrer unmittelbar vor dem Unfall verursachte sehr lange Bremsspur lässt vermuten, dass dieser zu schnell unterwegs war. Aus diesem Grund wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

