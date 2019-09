Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Mit über 1,8 Promille im Auto unterwegs - Führerschein weg

Tuttlingen (ots)

Eine 38-Jährige ist am Mittwochabend zunächst im Netto in der Nelkenstraße durch negatives Verhalten aufgefallen, bevor sie - sichtlich angetrunken - in ihren Audi A3 stieg. Die Fahrende wurde daraufhin von einer Zeugin angesprochen und gebeten, ihr Auto stehen zu lassen - dieser Aufforderung kam die 38-Jährige nicht nach, sondern fuhr vom Parkplatz in Richtung Balinger Straße davon. Die Zeugin benachrichtigte die Polizei. Die Beamten trafen die Frau, gegen 20.15 Uhr, in ihrer Wohnung an - es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Führerschein der 38-Jährigen wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt.

