Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Alkoholfahrt eines 46-Jährigen endet abrupt

Tuttlingen (ots)

Trotz erheblichen Alkoholkonsums, wollte ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer am späten Mittwochnachmittag am Straßenverkehr teilnehmen. Seine Fahrt endete jedoch abrupt - schon mit Verlassen des Autohausparkplatzes. Der 46-Jährige fuhr aus dem Parkplatz und wollte auf die Stockacher Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW Caddy und stieß frontal mit diesem zusammen. Am Unfallort gab sich der Verursacher nicht als solcher zu erkennen und konnte nur durch Zeugenaussagen identifiziert werden. Ein durch die angerückten Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde einbehalten. Der Fahrer des entgegenkommenden Caddy wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - sie wurden abgeschleppt. Die Stockacher Straße wurde kurzzeitig gesperrt.

