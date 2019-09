Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Truchtelfingen) Dachstuhlbrand: Technische Ursache oder Fahrlässigkeit?

A.-Truchtelfingen (ots)

Nach wie vor ungeklärt ist die Ursache des Dachstuhlbrandes vom Mittwochnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße. Wie bereits berichtet hatte es dort unter dem Dach eines Wohnhauses großflächig gebrannt. Bei einer Begehung des Brandortes durch Kriminaltechniker am Donnerstagmorgen gab es erste Hinweise auf eine technische Brandursache, die allerdings noch einer genaueren Überprüfung bedürfen. Auch eine fahrlässige Brandstiftung scheint nicht gänzlich ausgeschlossen. Deshalb ist eine weitere Spurensuche durch die Brandermittler unerlässlich. In der Zwischenzeit geht die Polizei von einem höheren Sachschaden als den bisher angenommenen 150.000 Euro aus, weil scheinbar das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Haus ist deswegen aktuell auch nicht bewohnbar. Die Bewohner fanden bei Bekannten eine vorübergehende Bleibe.

