POL-TUT: (Freudenstadt) Mutwilliger Fehlalarm - Feuerwehr fährt mit fünf Löschfahrzeugen zur Kepplerschule

Kurz vor 22 Uhr war am Mittwoch Feueralarm in der Kepplerschule. Unbekannte hatten zuvor mutwillig einen Feuermelder aktiviert.

Als die 27 Feuerwehrleute in ihren fünf Fahrzeugen an der Schule eintrafen, war weit und breit kein Feuer in Sicht. Recht schnell wurde klar: ein Feuermelder war zuvor mutwillig eingeschlagen und so der Alarm ausgelöst worden. Außerdem stellten die Floriansjünger bei ihrer Nachschau Farbschmiererein an der Schule und auf dem Schulgelände fest. An der gegenüber der Schule gelegenen Sporthalle warfen die Unbekannten Steine gegen zwei Oberlichter. Die äußere Verglasung ging dabei zu Bruch. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, stand zur Berichtszeit noch nicht fest.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer am Mittwochabend in der Umgebung der Kepplerschule verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

