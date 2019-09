Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vorfahrt nicht beachtet

Oberndorf am Neckar (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr hat eine 23-jährige Opel-Fahrerin am Mittwoch, gegen 12 Uhr, auf der Landesstraße 415 einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Die junge Frau fuhr aus Richtung Hochmössingen in den Kreisverkehr Fluorner Straße / Heckler und Koch Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines 69-jährigen Audi-Fahrers. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

