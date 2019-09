Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar-Renfrizhausen) 83-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Sulz am Neckar-Renfrizhausen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 83-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, auf der Mühlheimer Straße zugezogen. Der Senior war auf der Mühlheimer Straße unterwegs und fuhr aus noch nicht geklärter Ursache geradeaus über einen Grünstreifen in Richtung Sportplatz. Am Sportplatz durchbrach der Wagen einen Holzzaun und stürzte rund drei Meter in die Tiefe auf das Sportgelände. An der Zuschauertribüne kam das Auto schlussendlich zum Stehen. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Der schwerverletzte Mann wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell