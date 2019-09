Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Dreier-Karambolage in der Haigerlocher Straße - zwei Verletzte

Hechingen (ots)

Vor dem Europa-Kreisel sind am Mittwochnachmittag in der Haigerlocher Straße drei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Dabei haben sich zwei der drei Beteiligten leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 80-jährige Unfallverursacher auf der Haigerlocher Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit sah er zu spät, dass sich der Verkehr vom Kreisel bis zur Fred-West-Straße staut. Deswegen prallte er dem am Ende der Schlange stehenden Renault ins Heck. Von der Aufprallwucht wurde der französischen Kleinwagen nach vorne gegen einen VW Golf gestoßen. Der Renaultfahrer und der Fahrer des Volkswagen verletzten sich leicht. Der Fahrer des eingeklemmten Renaults kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

