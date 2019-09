Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Farbschmierer am Werk

A.-Ebingen (ots)

In der Schiller- und in der Friedrichstraße haben unbekannte Täter am Montag oder Dienstag verschiedene Schilder mit Farbe besprüht. Beim Schiller Areal "schwärzten" sie die Parkschilder einer Firma. In der Friedrichstraße verunstalteten sie ein Werbeschild mit roter und schwarzer Farbe. Der Schaden liegt bei mindestens 200 Euro.

Die Polizei Albstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell