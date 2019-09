Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Dachstuhlbrand - hoher Sachschaden - keine Verletzte

Albstadt (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag, kam es gegen 16.15 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem großflächigen Dachstuhlbrand an einem älteren Wohnhaus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Vollbrand des Dachstuhls nicht verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Polizei Albstadt übernahm die ersten Ermittlungen. Zur Zeit finden noch Restlöscharbeiten statt. Die Straßen an der Brandörtlichkeit sind gesperrt. Die Sperrung wird noch einige Stunden andauern.

