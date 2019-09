Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Vorfahrt missachtet

Eutingen (ots)

8.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend auf der B463. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer die K4718 aus Eutingen kommend in Richtung Talheim. An der Kreuzung zur B463 missachtete der Fahrer die Vorfahrtsregelung - es kam zur Kollision mit dem Renault einer 29-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

