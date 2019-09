Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Kollision zwischen Motorrad und PKW

Pfalzgrafenweiler (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad ist es am Dienstagabend auf der Porschestraße gekommen. Gegen 20.30 Uhr war eine 19-jährige Smart-Fahrerin - aus Richtung Ortsmitte kommend - auf der Porschestraße unterwegs. An der rückseitigen Zufahrt zur MTB-Tankstelle wollte die 19-Jährige dort einbiegen. Die Smart-Fahrerin stand mit ihrem Auto bereits auf der Gegenfahrbahn, konnte jedoch nicht in die Einfahrt der Tankstelle einbiegen, da ein Kastenwagen die Zufahrt blockierte. Zur selben Zeit befuhr eine 18-jährige Kraftradfahrerin die Porschestraße. Sie erkannte die auf ihrem Fahrstreifen stehende Smart-Fahrerin zu spät. Eine Kollision konnte sie nicht mehr verhindern. Die 18-Jährige stürzte. Nach einer vorsorglichen Untersuchung durch das DRK konnten bei der Motorradfahrerin glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell