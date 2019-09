Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Wildunfall verursacht 5.000 Euro Sachschaden

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Dienstagabend ist es, gegen 21.30 Uhr, auf der K4724 zu einem Wildunfall gekommen. Ein 57 Jahre alter Golffahrer war von Durrweiler in Richtung Herzogsweiler unterwegs, als er mit seinem Wagen ein Reh erfasste. Am Golf entstand 5.000 Euro Sachschaden - der Fahrer blieb unverletzt.

