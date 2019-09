Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Unfall in der Hauptstraße - Mercedes-Fahrer übersieht LKW

Eutingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in der Hauptstraße einen vorbeifahrenden LKW übersehen - es kam zur Kollision. Gegen 6.50 Uhr wollte der 53-Jährige in die Hauptstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 49-Jähriger mit seinem LKW die Hauptstraße in Richtung Ergenzingen. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell