POL-TUT: (Oberndorf) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagmittag zwischen 12.30 und 16.00 Uhr einen auf dem Parkplatz der Beruflichen Schulen abgestellten Alfa Giulietta. Am Alfa wurde der hintere, rechte Kotflügel stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

