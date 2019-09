Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Einbruch in Vereinsheim

Vöhringen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 11.15 und 18.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Fischerclubs Wittershausen, im Gewann Aspach, ein. Aus dem Vereinsheim wurde ein hellbraunes Holzkistchen, in dem sich Bargeld befand, entwendet. Gegen 17.45 Uhr, fiel einem Zeugen ein weißer Transporter mit Aufschrift auf, der den Schotterweg vom Heim in Richtung Kreisstraße befuhr. Inwieweit ein Zusammenhang mit dem Einbruch besteht, ist bislang noch unklar.

