Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Ladendieb im Real-Markt erwischt

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, hat ein Ladendieb im Real-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße versucht, mehrere Getränkeflaschen zu entwenden. Der Dieb wurde von einem Ladendetektiv beobachtet und nach Passieren der Kassen angesprochen. In seinem Rucksack wurden die Flaschen sowie ein Messer aufgeunfen. Der 22-Jährige wurde von der Polizei zunächst vorläufig festgenommen. Er wird wegen eines Diebstahls mit Waffen (Messer) bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

