Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Zundelberghütte

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag in die Zundelberghütte im Spaichinger Stadtwald eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Holztür zur Hütte auf. Aus der Hütte nahmen sie zwei Gashandleuchten mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt.

