POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Tiefgarage der Volksbank

Tuttlingen (ots)

Am Montag hat in der Zeit zwischen, 8.50 Uhr und 14.15 Uhr, ein bislang Unbekannter in der Tiefgarage der Volksbank am Seltenbach einen weißen BMW beschädigt - der Wagen weist an der Fahrerseite einen zwei Meter langen Kratzer auf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am BMW wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

