Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen-Döggingen, B 31) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden auf der Gauchachtalbrücke

Bräunlingen-Döggingen, B 31 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist es am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Gauchachtalbrücke bei Döggingen gekommen. Aufgrund zähfließenden Verkehrs vor dem Dögginger Tunnel musste ein Mercedes-Fahrer abbremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines BMWs reagierte viel zu spät und prallte mit seinem Wagen mit voller Wucht in das Heck des haltenden Mercedes. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

