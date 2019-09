Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Herrenloser Rucksack an einem Bankgebäude löst größeren Polizeieinsatz aus

Donaueschingen (ots)

Ein "herrenloser" Rucksack an einem Gebäude eines Geldinstitutes Ecke Hindenburgring und Friedhofstraße hat am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mitarbeiter eines Kurierdienstes sah den Rucksack schon in den frühen Vormittagsstunden, angelehnt an einem Gebäudepfeiler des Geldinstitutes, welches sich in der Nähe der Donaueschinger Flüchtlingsunterkunft befindet. Nachdem der Rucksack auch noch um 11.40 Uhr unverändert an dem Pfeiler lehnte, verständigte der Kurierdienstmitarbeiter die Polizei. Da von den eintreffenden Beamten nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Rucksack mit einem gefährlichen Inhalt bestückt ist, wurden Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes angefordert. Zeitgleich sperrten die Beamten den Bereich um den abgelegten Rucksack weiträumig ab. Nach der Untersuchung mit dem technischen Equipment der eingetroffenen Spezialisten konnte Entwarnung gegeben werden. Der herrenlose Rucksack enthielt neben einer Baseball-Kappe lediglich noch leere Taschen. Der Besitzer des Rucksacks konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell