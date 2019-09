Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Mutwillig Auto zerkratzt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag, hat ein unbekannter Täter einen SUV (Sport Utility Vehicle) des Typs Mitsubishi Outlander zerkratzt, der in der Kronenstraße abgestellt war. Durch die an der linken Fahrzeugseite verursachten Kratzer entstand an dem Fahrzeug rund 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

