POL-TUT: (Vöhrenbach - Abzweigung Linach, L 172) Lastwagenfahrer streift geladene Baumstämme eines landwirtschaftlichen Anhängers - 8000 Euro Schaden

Zu einem Streifvorgang zwischen einem Lastwagen und geladenen Baumstämmen eines Traktor-Anhänger-Gespannes ist es am Dienstagabend zwischen Vöhrenbach und der Abzweigung Linach auf der Landesstraße 172 gekommen. Der Fahrer des Traktor-Gespanns war gegen 17 Uhr auf der L 172 von Vöhrenbach in Richtung Hammereisenbach mit auf dem Hänger geladenen Baumstämmen unterwegs. Da sich hinter seinem landwirtschaftlichen Gespann schon ein Rückstau gebildet hatte, darunter ein Lastwagen mit Anhänger, steuerte der Traktor-Fahrer kurz vor der Abzweigung nach Linach eine in seiner Fahrtrichtung rechts neben der L 172 gelegene Haltebucht an, um den gestauten Verkehr passieren zu lassen. Beim Abbiegen auf die Haltebucht schwenkten die geladenen Baumstämme des landwirtschaftlichen Anhängers entsprechend nach links aus. Ohne auf die ausschwenkenden Baumstämme zu achten, setzte der hinter dem Traktor befindliche Lastwagenfahrer zu früh zum Überholen des nach rechts ausweichenden landwirtschaftlichen Zuges an. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Lkw-Anhänger und den Baumstammenden. Durch den Streifvorgang wurden die Stämme auf dem landwirtschaftlichen Anhänger nach vorne geschoben und gegen das Führerhaus des Traktors gedrückt. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Am Traktor und dem Lkw-Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro.

