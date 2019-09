Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Vorfahrt nicht beachtet

Burladingen (ots)

Eine 49-jährige Audi-Fahrerin hat am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, auf der Ambrosius-Heim-Straße einen Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Autofahrerin war auf der Fidelisstraße unterwegs und wollte die Ambrosius-Heim-Straße überqueren. Die 49-Jährige hielt zunächst an Stopstelle an und fuhr anschließend in die Kreuzung ein. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah die Autofahrerin einen vorfahrtsberechtigten Renault eines 50-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.

