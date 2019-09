Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Onstmettingen) Weihwasserkessel beschädigt

Albstadt-Onstmettingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in der St. Maria Kirche den Weihwasserbehälter beschädigt. Die Täter schlugen an dem Keramikgefäß den oberen Teil ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tailfingen (Tel.: 07432 984314-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell