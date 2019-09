Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Brennender Holzstapel

Albstadt-Tailfingen (ots)

Am Dienstag ist gegen 23.35 Uhr in der Färberstraße ein Holzstapel in Brand geraten. Anwohner bemerkten das brennende Holz, das vor einem Gebäude aufgestapelt war. Den Brandentdeckern gelang es die Flammen zu löschen und konnten so einen größeren Schaden vermeiden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

