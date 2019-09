Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Rosenfeld (ots)

Drei verletzte Personen und rund 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, gegen 20.55 Uhr, auf der Landesstraße 390. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der L 390 von der Fischermühle in Richtung Heiligenzimmern unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der junge Fahrer in den rechten Grünstreifen. Beim Versuch den Wagen wieder auf die Straße zu lenken, verlor der 18-jährige die Kontrolle über den Mitsubishi und schleuderte nach links von der Fahrbahn. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Von den beiden 19-jährigen Mitfahrern wurde einer leicht und einer schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 22.50 Uhr voll gesperrt.

