Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Absichtlich Fahrzeuglack eines Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter absichtlich den Fahrzeuglack eines Kias zerkratzt, der in der Dunninger Straße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem Kia Rio Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

