Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall mit 8000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Etwa 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Kreuzung der Jägerstraße mit der Bürkstraße passiert ist. Ein 28-jähriger Fahrer eines 3er BMWs war gegen 17.30 Uhr auf der Jägerstraße in Richtung Sturmbühlstraße unterwegs. Beim beabsichtigten überqueren der Kreuzung mit der Bürkstraße übersah der 28-Jährige einen von rechts auf der Bürkstraße nahenden VW Polo eines 41 Jahre alten Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell