Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf, Trichtingen) Lkw und Schaufellader mutwillig beschädigt - beträchtlicher Sachschaden

Epfendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über das vergangene Wochenende Zutritt in die Halle eines Gipswerkes und beschädigte einen dort abgestellten Schaufellader sowie einen Lkw. Mit dem Lastwagen fuhr die Täterschaft ins Gipsbruchhäufen sowie gegen hohe Randsteine. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Der Schaufellader wurde mit rotem Markierungsspray besprüht. Offensichtlich wurden mit dem Lkw auf dem Gelände auch heftige Brems- und Driftübungen veranstaltet. Die Spurenlage lässt diesen Schluss zu. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

