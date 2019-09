Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wellendingen) Falscher Polizeibeamter - Rentnerehepaar um Erspartes betrogen - Warnhinweis

Wellendingen (ots)

Über einen Zeitraum von mehreren Tagen gelang es bislang unbekannten Betrügern einem Rentnerehepaar einen fünfstelligen Eurobetrag abzuknüpfen indem sie sich telefonisch als Polizeibeamte ausgaben und unter einem Vorwand die Geschädigten zu zwei Zahlungen bewegen konnten. Die Täter gingen dabei äußerst drei vor und vereinbarten mit den Geschädigten unmittelbar vor der zweiten Geldabholung sogar einen Termin bei der "realen" Polizei in Rottweil zur Rückgabe des ausbezahlten Geldes. Als der Geschädigte den Termin am Samstag schließlich wahrnahm und bei der Polizei in Rottweil erschien, flog die raffinierte Betrügerei auf. Die erste Geldabholung erfolgte am Samstag, dem 7. September 2019 um 21.00 Uhr, die zweite am Samstag, dem 13. September gegen 21.30 Uhr. Der Täter wird als circa 35 Jahre alt, untersetzt, circa 170 cm groß, mit braunen Haaren beschrieben. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und hatte ein südländisches Aussehen. Bei der zweiten Abholung trug er einen weißen Kapuzenpulli mit einer quer verlaufenden dunklen Aufschrift im Brustbereich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0. Die Polizei rät dringend, bei derartigen Anrufen äußerst kritisch zu sein. Die Masche, dass sich Betrüger als Polizeibeamter ausgeben um bei älteren Leuten Geld zu ergaunern, ist seit Jahren gang und gäbe. Eines sollte auf keinen Fall getan werden, Geld an fremde Leute auszuzahlen. Kein Polizeibeamter wird jemals Bargeld abholen. In solchen Fällen kann es sich nur um Betrüger handeln.

