Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall zwischen Wohnmobil und entgegenkommendem Auto - Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem entgegenkommenden Mazda MX 5 mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist es am späten Vormittag des Montags an der Kreuzung Villinger Straße, Arminstraße und Wasenstraße gekommen, zu welchem die Polizei dringend Zeugen sucht. Der Fahrer des Wohnmobils war gegen 11.40 Uhr auf der Wasenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die Villinger Straße in Richtung Villingen abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mazda, dessen Fahrer sich auf der Arminstraße der Kreuzung näherte und diese geradeaus in Richtung Wasenstraße überqueren wollte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer des Wohnmobils an, dass er als Linksabbieger gestanden sei, als es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

