Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unvorsichtig Autotür geöffnet - 5000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen des unachtsamen Öffnens einer Autotür am Montagabend in der Turnerstraße. Ein 29-jähriger Fahrer eines Seat Leons stellte seinen Wagen gegen 17.20 Uhr kurz vor der Einmündung zur Sturmbühlstraße am Fahrbahnrand ab. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete der junge Mann die Fahrertür des Autos, just in dem Moment, als sich von hinten ein Seat Altea Kleinwagen näherte. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit voller Wucht gegen die geöffnete Fahrzeugtür. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell