POL-TUT: (VS-Villingen - Unterkirnach) Mit über 1,4 Promille hinter dem Steuer eines VW Caddys Unfall verursacht

Ein 56-jähriger Mann hat am Montagnachmittag als Fahrer eines VW Caddys im alkoholisierten Zustand zwischen Villingen und Unterkirnach einen Unfall verursacht und sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 13 Uhr mit über 1,4 Promille hinter dem Steuer des Caddys von Villingen in Richtung Unterkirnach auf der Landesstraße 173 unterwegs. Infolge der Alkoholbeeinflussung geriet der 56-Jährige in einer Linkskurve kurz nach der Abzweigung "Groppertal" nach rechts von der Straße ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten und in der Folge ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf querte das Fahrzeug die L 173, fuhr am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ein Stück eine steile Böschung hinauf und kippte dann über die Beifahrerseite zurück auf die Straße. Dort kam der Wagen quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung auf den Rädern zum Stehen. Der betrunkene Fahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Rückenprellungen zu. Nach dem Einsatz eines Rettungshubschraubers und einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Durch den Unfall entstand am Auto Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst veranlasste die Bergung und den Abtransport des total beschädigten Caddys, während sich der "Technische Dienst" der Doppelstadt um die Reinigung der durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzten Fahrbahn kümmerte. Für die Unfallaufnahme nebst Bergung des Autos musste die L 173 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Auf den 56-Jährigen kommt nun - neben der Abgabe des Führerscheines - noch ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss und den dabei verursachten Unfall zu.

