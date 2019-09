Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten, Aach) Wäschetrockner brennt - 7.000 Euro Schaden

Dornstetten (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist in einem dreistöckigen Wohnhaus in der Glattalstraße ein Wäschetrockner in Brand geraten - es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Feuerwehren aus Dornstetten und Pfalzgrafenweiler waren mit 43 Mann im Einsatz. Auch das DRK war vor Ort. Die Gebäudebesitzerin musste wegen eingeatmeter Rauchgase ambulant behandelt werden.

